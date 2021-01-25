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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray Halil Dervişoğlu transferini açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray Halil Dervişoğlu transferini açıkladı

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Son Dakika | Galatasaray Halil Dervişoğlu transferini açıkladı
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Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar bedelsiz kiraladığını açıkladı.

Galatasaray, Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu 2020-21 sezonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığını ve futbolcuya net 3 milyon TL transfer ücreti ödeneceğini borsaya bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

SEZONUN İLK YARISINI HOLLANDA'DA GEÇİRMİŞTİ

Ümit Milli Takım formasıyla oynadığı 11 maçta 8 gol atan genç futbolcu, bu sezon ekim-ocak ayları arasında kiralık olarak forma giydiği Twente’de 9 karşılaşmada gol atamadı. Halil, Brentford’da oynadığı 2 resmi maçta ise 1 gol kaydetti.

Son Dakika | Galatasaray Halil Dervişoğlu transferini açıkladı

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