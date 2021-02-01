Son Dakika | Galatasaray Emin Bayram'ı kiralık gönderdi!

TFF'nin resmi bilgi sayfasında Galatasaray'ın Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a kiraladığı görüldü.

Boluspor da transferi şu açıklamayla duyurdu:

Kulübümüz, Galatasaray altyapısında yetişen ve profesyonel olan Emin Bayram ile anlaşma sağladı.

Emin Bayram'ı tanıyalım:

2 Nisan 2003 İstanbul doğumlu olan Bayram, Galatasaray altyapısında futbola başladı. Emin Bayram, 35 kez Milli Takımlarda forma giyerken, 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta Galatasaray forması giydi.

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