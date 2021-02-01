Son Dakika | Galatasaray Emin Bayram'ı kiralık gönderdi!
Galatasaray, genç stoper Emin Bayram'ın TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a kiraladı.
TFF'nin resmi bilgi sayfasında Galatasaray'ın Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a kiraladığı görüldü.
Boluspor da transferi şu açıklamayla duyurdu:
Kulübümüz, Galatasaray altyapısında yetişen ve profesyonel olan Emin Bayram ile anlaşma sağladı.
Emin Bayram'ı tanıyalım:
2 Nisan 2003 İstanbul doğumlu olan Bayram, Galatasaray altyapısında futbola başladı. Emin Bayram, 35 kez Milli Takımlarda forma giyerken, 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta Galatasaray forması giydi.
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