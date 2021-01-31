Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi! ABD'li sağ bek İstanbul'a geldi

Galatasaray, DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

İSTANBUL'A GELDİ

İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen 27 yaşındaki sağ bek, İrlanda'dan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı.

Tecrübeli futbolcuyu Galatasaray Futbol A Takımı'nın idari personeli karşıladı. Yedlin, beraberindekilerle kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı

Galatasaray bu transfer için Newcastle United’a herhangi bir ödeme yapmayacak.