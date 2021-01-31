Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!
Galatasaray, DeAndre Yedlin'in transferi için Newcastle ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılıların yeni transferi 22:30'da İstanbul'da olacak.
Galatasaray bu transfer için Newcastle United’a herhangi bir ödeme yapmayacak.
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