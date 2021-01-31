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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 20:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!

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Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!
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Galatasaray, DeAndre Yedlin'in transferi için Newcastle ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılıların yeni transferi 22:30'da İstanbul'da olacak.

Galatasaray bu transfer için Newcastle United’a herhangi bir ödeme yapmayacak.

Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlini KAPa bildirdi

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