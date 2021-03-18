Son Dakika | Fransa'dan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Umut Meraş için flaş karar! A Milli Takım riski...

Spor Arena Dış Haber - Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 ekiplerinin dün gerçekleştirdiği toplantı sonucunda Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin oyuncularının milli takımlara gönderilmemesi kararı çıktı.

Ligue 1 ve Ligue 2'deki kulüplerin başkanları, ortak kararla Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere milli oyuncuları yollamama kararı aldılar.

Buna göre; Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'de oynayan Umut Meraş, A Milli Takımın 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları için Türkiye'ye gelemeyecek.

TFF'NİN GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Fransa'daki oyuncularımızı milli takıma davet etmek için, kulüpleriyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

KARARIN ALINMA SEBEBİ

Milli oyuncularımız, Fransa hükümetinin belirlediği AB vatandaşı olmayan futbolcuların, milli takımlarından döndükten sonra 7-10 gün karantinaya alınması kararı nedeniyle, kulüplerinin lig maçlarını kaçırabilirler.

LILLE VE LE HAVRE'NİN KARARINA BAĞLI

Lille ve Le Havre kulüplerinin izin vermesi halinde ise oyuncuların, A Milli Takım kampına katılabileceği de vurgulandı.

İŞTE FRANSA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, "Milli takımlara yabancı uluslararası oyuncular için bir muafiyet tanınmaması ve uluslararası düzenlemelerin getirdiği yanıt süreleri göz önüne alındığında, Ligue 1 ve Ligue 2 kulüpleri 5 Şubat 2021 tarihli FIFA genelgesini oybirliğiyle uygulamaya karar verdiler. Bu bağlamda, kulüpler, Mart ayındaki bir sonraki uluslararası dönemde AB / Avrupa Ekonmi Alanı (AEA) dışındaki maçlar için çağrılan yabancı oyuncuları seçemeyecek" ifadeleri yer aldı.

3 KRİTİK MAÇ

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.