Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Mesut Özil, Attila Szalai ile birlikte ara transferde kadrosuna kattığı Brigh-Osayi-Samuel'i İstanbul'a getirdi.

Sarı Lacivertliler, genç oyuncunun transferini "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleriyle duyurdu.



Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı lacivert renklere bağlayan 4,5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.