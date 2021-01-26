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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi
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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yeni transferi Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Mesut Özil, Attila Szalai ile birlikte ara transferde  kadrosuna kattığı Brigh-Osayi-Samuel'i İstanbul'a getirdi.

Sarı Lacivertliler, genç oyuncunun transferini "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleriyle duyurdu.

Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı lacivert renklere bağlayan 4,5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

Son Dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Osayi-Samuel, İstanbula geldi

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