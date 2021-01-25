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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil bu akşam Kayserispor maçında tribünde!
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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 17:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil bu akşam Kayserispor maçında tribünde!

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil bu akşam Kayserispor maçında tribünde!
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni futbolcusu Mesut Özil, Sarı-lacivertli takımın bu akşam Ülker Stadı'nda Kayserispor'u konuk edeceği karşılaşmayı tribünden takip edecek.

beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, bugün 19:00'da başlayacak olan Fenerbahçe - Kayserispor maçını tribünden izleyecek ve takım arkadaşlarına destek olacak.

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Son Dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Mesut Özil bu akşam Kayserispor maçında tribünde

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