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Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil bu akşam Kayserispor maçında tribünde!
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni futbolcusu Mesut Özil, Sarı-lacivertli takımın bu akşam Ülker Stadı'nda Kayserispor'u konuk edeceği karşılaşmayı tribünden takip edecek.
beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, bugün 19:00'da başlayacak olan Fenerbahçe - Kayserispor maçını tribünden izleyecek ve takım arkadaşlarına destek olacak.
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