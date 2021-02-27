Son Dakika | Caner Erkin Erol Bulut'un kararıyla Trabzonspor maçında yok! İrfan Can, Gustavo...

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci kafilede yer almadı.

Henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ile sakatlığı bulunan Luiz Gustavo'nun dışında Caner Erkin'in kadroda yer almaması dikkat çekti. Caner'in Trabzon'a götürülmeme nedeninin hoca tercihi olduğu öğrenildi.

Caner Erkin'in yokluğunda sol bek pozisyonunda Novak'ın forma giymesi beklenirken orta saha ikilisi yine Jose Sosa ve Ozan Tufan'dan oluşacak.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;

KARAR SONRASI PAYLAŞIM YAPTI

Tecrübeli futbolcu, kadronun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe armasını öpen bir fotoğrafını paylaşan Caner Erkin, "FENERBAHÇE" ifadelerini kullandı.

CANER ERKİN SON İDMANDA YER ALMIŞTI

Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Caner Erkin, son idmanda takıma birlikte çalışmıştı.

Sakatlığı ya da cezası bulunmayan Caner Erkin'in Erol Bulut'un tercihiyle kadroda yer almadığı belirtildi.

HALİL İLE POZİSYONU OLAY OLMUŞTU

Fenerbahçe'nin son hafta Göztepe karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından Caner Erkin en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.

Mücadelenin henüz 9. dakikasında Göztepe'de savunmadan atılan uzun topta yarı saha çizgisinin gerisinden hareketlenen Halil Akbunar'a Caner Erkin yetişememişti.

Halil, Altay Bayındır'dan da sıyrılarak topu boş ağlara göndererek takımını hem öne geçirdi hem galibiyete taşımıştı.

OYUNDAN ÇIKARKEN TEPKİ GÖSTERDİ

Aynı maçta Erol Bulut'un 87. dakikada oyundan aldığı Caner Erkin, sahadan çıkarken uzun süre tepki göstermişti.