Son Dakika | Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci teklifi ortaya çıktı! Dev rakam sonrası Başakşehir ve Galatasaray...

Transfer döneminin kapanmasın kısa süre kala İrfan Can Kahveci konusu iyice kızışmış durumda. Son dakika spor haberleri üst üste geliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transfer masasından yeniden görüşmek üzerine kalktı. DHA muhabiri Serhan Türk, İrfan Can'ın transferi hakkında Göksel Gümüşdağ ile konuştuğunu ifade etti.

A Spor canlı yayınına bağlanan DHA muhabiri Serhan Türk, dün akşamki kritik görüşmenin ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı telefon görüşmesini anlattı: "Ali Koç ile görüşmesinden sonra Göksel Gümüşdağ ile görüştüm. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklif ettiği rakamları açıklamaktan çekindi fakat iki tarafın da oldukça istekli olduğunu söyledi. 'Teklifler belli, kim daha yakın diyemem Galatasaray teklifini yaptı, bir daha bir teklif yapmadı' dedi. 'Fenerbahçe ile tekrar buluşmak için kalktık, iki taraf da çok istiyor. Ben de hoca arayışındayım, İrfan Can ile görüşmelerim devam ediyor. En yakın zamanda çözülür diye bekliyoruz.' dedi. İrfan Can Kahveci transferi gerçekleşirse transfer son dakikalarda olacak. Fatih Terim'in açıklamaları transferi hızlandırabilir."

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte gittiği Başakşehir kulüp binasında Göksel Gümüşdağ'a İrfan Can için teklif yaptı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için 10 milyon € teklif etti.

İşte o haberdeki görüşme detayları:

Ali Koç: "10 milyon Euro ve Deniz Türüç'ü verelim."

Göksel Gümüşdağ: "Rakamımız 12 milyon Euro"

Bu diyaloğun ardından Fenerbahçe kanadı, 10 milyon Euro + Deniz Türüç + 1 milyon Euro da şampiyonluk bonusuyla teklifini yineledi.

TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Sarı-lacivertliler, 10 milyon Euro'yu 5 taksit halinde ödeyeceğini bildirdi. Başakşehir cephesi bu teklifi beğendi ve zaman istedi. Taraflar 48 saat içinde bir kez daha bir araya gelecek.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ: 6 MİLYON EURO VE 3 FUTBOLCU

Fenerbahçe-Başakşehir arasında dün bunlar yaşanırken gözler Galatasaray'a çevrildi. Daha önce 4.5 milyon Euro'luk teklifini 6 milyon Euro'ya yükselten Galatasaray, takas olarak da Ömer Bayram'ı Başakşehir'e önermişti.

Olumlu cevap alamayan sarı-kırmızılı takımın, rakamı yine 6'da tutup, 3 oyuncu teklif edeceği öğrenildi. Galatasaray'a sıcak bakan İrfan Can ise gelişmeleri izliyor.

"GALATASARAY YENİ TEKLİF YAPMADI"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile yaptıkları görüşme sonrası şu açıklamayı yaptı: "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz. Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor."

FATİH TERİM'DEN İRFAN CAN AÇIKLAMASI

Fatih Terim, dünkü Gaziantep FK maçından sonra İrfan Can transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu! İrfan Can'ın da düzgün bir sağladığını söyleyen Terim, her şeyin para olmadığını ifade etti. Fatih Terim, İrfan Can Kahveci'nin de düzgün durduğunu, onun da neler hissettiğini herkesin bildiğini ifade etti. Her şeyin para ve ilişki olmadığının altını çizen Terim, transfer sezonunun son anlarına kadar her şeyin olabileceğini söyledi.

GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR YENİDEN GÖRÜŞECEK

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray yönetimi, Başakşehir ile İrfan Can Kahveci için bir görüşme daha yapacak.