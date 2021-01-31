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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Pelkas için sakatlık açıklaması! Galatasaray derbisinde yok...

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Pelkas için sakatlık açıklaması! Galatasaray derbisinde yok...
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Pelkas için sakatlık açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;

''Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.''

Pelkas'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken Yunan futbolcu, Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

Son Dakika | Fenerbahçeden Pelkas için sakatlık açıklaması Galatasaray derbisinde yok...

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