Son Dakika | Fenerbahçe'den Pelkas için sakatlık açıklaması! Galatasaray derbisinde yok...
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Pelkas için sakatlık açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;
''Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.''
Pelkas'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken Yunan futbolcu, Galatasaray derbisinde oynayamayacak.
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