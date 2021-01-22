Son Dakika | Fenerbahçe'de Tisserand'ın MR sonucunda yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserand'ın MR'ında yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Dünkü maçta sakatlanan Tisserand’ın çekilen MR'ında 2A seviye yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı. Tisserand'ın 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sivasspor - Fenerbahçe maçında Tisserand'ın 5. dakikada oyundan çıkmasının ardından Lemos stoper bölgesinde Sadık'la birlikte görev almıştı.

Fenerbahçe Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Demir Grup Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise sahada çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.



Sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci takımla çalışmalara başlarken, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş'ün kendilerine verilen bireysel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

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