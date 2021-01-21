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Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Tisserand sedyeyle çıkarıldı...
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de maçın 5. dakikasında sakatlanan Marcel Tisserand maça devam edemedi.
Sivasspor - Fenerbahçe maçının 5. dakikasında sakatlanan Marcel Tisserand oyuna devam edemedi. Tisserand'ın yerine Lemos oyuna dahil oldu.
Tisserand maçın 2. dakikasında savunma arkasına atılan pasta hata yapmış ve Yatabare'ye pozisyon şansı vermişti. Yatabare'nin vuruşunda Altay gole izin vermemişti.
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