Son Dakika | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a 7 milyonluk teklif! Premier Lig...

Fenerbahçe, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de bombaları bir bir patlattı, Szalai, Mesut ve Osayi-Samuel’i kadrosuna kattı.

Sarı-Lacivertliler, transferin kapanmasına sayılı günler kala İngiltere’den sürpriz bir teklif aldı. Bu sezon performansıyla alkış alan Ozan Tufan için West Bromwich, masaya 7 milyon euro ile oturdu.

Ancak yönetim, hem şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimlerinden biri olması hem de teklifin düşük bulunması nedeniyle İngiliz ekibine olumsuz yanıt verdi.

İki satıştan 307 milyon TL

Sarı-Lacivertliler, bu yaz oynanacak EURO 2020’yi de düşünerek Ozan’ı takımda tutmak istiyor. Yönetim, yıldız futbolcunun dev turnuvada sergileyeceği performansla piyasasını artıracağına inanıyor.

Hedef, EURO 2020 sonrası Ozan Tufan’ı 15 milyon euroya satmak.

Fenerbahçe, geçen sezon Eljif Elmas’ı 16 milyon euroya Napoli’ye, bu sezon ise Vedat Muriç’i 18.5 milyon euroya Lazio’ya göndererek toplam 307 milyon TL gelir elde etmişti. (Fanatik)