Son Dakika | Fenerbahçe'de Mesut Özil'in imza töreninin detayları belli oldu!
Fenerbahçe, yeni transfer Mesut Özil'in imza töreninin 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacağını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
İngiltere’nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır.
İmza törenine basın katılımı daha önce duyurduğumuz şekilde akreditasyon sistemi ile sağlanacaktır.
Akreditasyon hakkını alan basın mensuplarının girişte sarı basın kartlarını ya da kurum kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu ibrazı gerçekleştiremeyenler toplantıya giriş yapamayacaklardır.
Bu konuda basın mensuplarının gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz
Mesut Özil’in imza töreni:
Tarih: 27 Ocak Çarşamba
Saat: 15:00
Yer: Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri
Fenerbahçe Spor Kulübü
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle