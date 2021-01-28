Son Dakika | Fenerbahçe'de Mesut Özil sonrası yeni transfer operasyonu! 5 ayrılık, 1 yeni golcü...

Ara transfer döneminde kadrosunu Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai ve dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile güçlendirerek dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de transfer operasyonu devam ediyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun önderliğinde yürütülen transfer çalışmaları kapsamında yeni imzalar için somut girişimler başladı.

KEMAL ADEMI VE PAPISS CISSE İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Sarı lacivertli ekip, ara transfer döneminin son günlerinde Kemal Ademi ve Papiss Cisse gibi isimler ile yollarını ayırarak kadrosuna yeni bir forvet katmayı arzuluyor.

Kemal Ademi için Süper Lig'den Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nün ilgisi olduğu iddia edilirken, Papiss Cisse'nin ismi ise ligin flaş takımı Fatih Karagümrük ile anılmış ve kulüp başkanı Süleyman Hurma'dan konuya ilişkin açıklama gelmişti.

Papiss Cisse ile ilgilendikleri yönündeki iddiaları yalanlayan Süleyman Hurma, "Hayır öyle bir ilgimiz yok. Çünkü Cisse’yi Fenerbahçe zaten yeni transfer etti ve kullandığı bir oyuncu. Dolayısıyla bizim onu istemek gibi bir düşüncemiz de duygumuz da olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

NABIL DIRAR BB ERZURUMSPOR'A, LEMOS LA LIGA'YA

Sarı lacivertli ekipte ayrıca uzun süredir kadro dışı kalan Nabil Dirar, sakatlığı sebebiyle bıçak altına yatan Diego Perotti ve geldiği günden bu yana beklentilerin uzağında kalan Mauricio Lemos ile yolların ayrılması muhtemel gözüküyor.

Kendisine kulüp bulması istenilen Nabil Dirar, Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile görüşmelerini sürdürürken Mauricio Lemos'un ise kiralık olarak Celta Vigo, Deportivo Alaves ya da Eibar'a gidebileceği konuşuluyor.

PEROTTI AYLARCA FORMA GİYEMEYECEK

Geçtiğimiz günlerde nükseden talihsiz sakatlığı sebebiyle İstanbul'dan ayrılan Diego Perotti, ameliyat olduktan sonra tekrar Türkiye'ye geldi. Arjantinli yıldızın yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalması ve sarı lacivertli ekibin de bu sebeple sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

MOUSSA MAREGA BOMBASI

Fenerbahçe'nin, Portekiz ligi ekiplerinden Porto forması giyen Moussa Marega ile büyük ölçüde anlaştığı ve kulübü ile görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

Sabah Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Volkan Demir, "Fenerbahçe'de santrafor bölgesi için çalışmalar var. Moussa Marega ismi gündemde. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kontratını yenilemesi beklenmiyor. Fenerbahçe'nin Marega için çok ciddi adımlar attığını ve görüşmeleri olumlu noktaya getirdiğini duydum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 24 resmi müsabakada forma giyen Marega, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

EDIN DZEKO PAHALI GELDİ

Sarı lacivertli ekibin, Roma'nın Boşnak forveti Edin Dzeko için temasa geçtiğini ancak yüksek maliyetinde indirime gitmediği için görüşmelerin durduğu ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin Roma'nın golcüsü Edin Dzeko için girişimlerde bulunduğu ve Boşnak golcünün sözleşmesinin 1.5 sene sonra sona ereceğini belirtilmişti.

Yaklaşık 10 gün önce Roma ile görüşen Fenerbahçe'nin, kulübün Dzeko için bonservis bedeli istemesiyle geri adım attığı iddia edilmişti. Ayrıca Dzeko'nun senelik maaşının da 5.5 milyon Euro olduğu, oyuncunun indirime gitmeyeceği de ifade edilmişti.

BOUPENDZA İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Aaron Boupendza için Hatayspor'a resmi teklifini ilettiği öne sürülmüştü. Hatay yerel basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, bordo-beyazlı ekibe para ve 2 futbolcu önermişti.

Süper Lig'in ilk yarısında çıktığı 18 karşılaşmada 13 gol atarak yıldızlaşan Aaron Boupendza transferin gözdesi olmayı başarmıştı. Maliyeti sadece 300 bin Euro olan yıldız futbolcu için Galatasaray ve Fenerbahçe de devreye girmişti.

Radyospor'da konuşan Kavlak, Boupendza için yurtdışından teklifler geldiğini ancak Türkiye'den herhangi bir takımdan henüz teklif almadıklarını açıklamış ve iyi bir fiyat gelmesi durumunda transferi değerlendirebileceklerini ifade etmişti.

"Hatayspor'u çok iyi organize olmuş bir takım olarak değerlendirebiliriz. Ömer Erdoğan'la anlaşarak, teknik direktör konusunda doğru bir tercih yaptık. Boupendza gol kralı olursa çok seviniriz. Şu ana kadar 13 gol attı. Hatayspor'dan gol kralı çıkarsa çok seviniriz; ama önemli olan takımın başarısı. Boupendza da bunun farkında. Boupendza için birkaç teklif aldık. Bunlar yurt dışından gelen teklifler. Yurt içinden teklif yok. Ne resmî ne de menajerler tarafından kendisine yurt içinden teklif var. Yurt dışından teklifler var. Biz mutlak biçimde satmayız demiyoruz. İyi bir fiyat gelirse neden değerlendirmeyelim. Sadece Boupendza ile ilgili değil; başka oyuncularımıza iyi teklifler gelirse değerlendiririz"

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...