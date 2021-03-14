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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan maç sonu 'gol' tepkisi! 'Çizgiler farklı çiziliyor'
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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2021 - 21:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan maç sonu 'gol' tepkisi! 'Çizgiler farklı çiziliyor'

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan maç sonu 'gol' tepkisi! 'Çizgiler farklı çiziliyor'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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  • Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un sözleri;

Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık."

ÇİZGİLER FARKLI ÇİZİLİYOR

Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor.

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Büyük bir yara aldık ama son dakikaya kadar mücadelemizi edeceğiz. Saha dışında da mücadele edeceğiz

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