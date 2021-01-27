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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a döndü, 4 ay yok!
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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a döndü, 4 ay yok!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a döndü, 4 ay yok!
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Fenerbahçe'de Arjantinli yıldız Diego Perotti ameliyat oldu. Oyuncunun sahalardan uzak kalacağı tarih de netleşti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan ayrılan Arjantinli yıldız Diego Perotti ameliyat olduktan sonra tekrar Türkiye'ye geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Arjantinli futbolcu en az 4 ay sahalardan uzak kalacak. Perotti, Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve diz bağındaki sorun nedeniyle ameliyat olmuştu. Fenerbahçe'nin Perotti ile sözleşmesini feshedeceği iddia ediliyordu.

EMRE BELÖZOĞLU PEROTTİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Emre Belözoğlu, Diego Perotti'nin ameliyat olması durumunda 3-8 ay arasında sahalardan uzak kalabileceğini ifade etmişti. 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, bu sezon 4 maçta sahaya çıktı ve toplamda 3 gol atmıştı.

 

 

 

Son Dakika | Fenerbahçede Diego Perotti İstanbula döndü, 4 ay yok

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