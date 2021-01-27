Son Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a döndü, 4 ay yok!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan ayrılan Arjantinli yıldız Diego Perotti ameliyat olduktan sonra tekrar Türkiye'ye geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Arjantinli futbolcu en az 4 ay sahalardan uzak kalacak. Perotti, Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve diz bağındaki sorun nedeniyle ameliyat olmuştu. Fenerbahçe'nin Perotti ile sözleşmesini feshedeceği iddia ediliyordu.

EMRE BELÖZOĞLU PEROTTİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Emre Belözoğlu, Diego Perotti'nin ameliyat olması durumunda 3-8 ay arasında sahalardan uzak kalabileceğini ifade etmişti. 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, bu sezon 4 maçta sahaya çıktı ve toplamda 3 gol atmıştı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...