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Son Dakika | Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin lisansı çıktı! Kayserispor maçında...
Fenerbahçe'de yeni transfer Attila Szalai'nin lisansı çıktı. Szalai, bugün oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosuna alındı.
Fenerbahçe'nin Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan transferi Attila Szalai'nin lisansı çıktı. Macar stoper bu akşam oynanacak Kayserispor maçının kadrosuna alındı. Tisserand'ın yokluğunda Szalai'nin ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.
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