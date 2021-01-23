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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray açıklaması

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray açıklaması
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında bir üyeden gelen Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferi konusunda UÇK'nın verdiği kararla ilgili soruya yanıt verdi.

Ali Koç'un Oğulcan Çağlayan ile ilgili sözleri şu şekilde:

"Oğulcan Çağlayan'la ilgili görüşümü belirtmiştim. Sözlerimden sonra 'Bu konu sizi neden ilgilendiriyor' denildi. Nedenini söyleyeyim. Bu bizi ve tüm takımları etkileyen bir husustur. Transfer yapılırken geleneklerin yerine getirilmesini pek çok kulüp istiyor. Sadece biz biraz daha dillendiriyoruz. Henüz net bir ceza verilmedi ama bunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bu konuda rahatsızlığımızı dile getirdik."

Son Dakika | Fenerbahçede Ali Koçtan Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray açıklaması

 

Son Dakika | Fenerbahçede Ali Koçtan Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray açıklaması

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