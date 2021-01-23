Son Dakika | Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray açıklaması

Ali Koç'un Oğulcan Çağlayan ile ilgili sözleri şu şekilde:

"Oğulcan Çağlayan'la ilgili görüşümü belirtmiştim. Sözlerimden sonra 'Bu konu sizi neden ilgilendiriyor' denildi. Nedenini söyleyeyim. Bu bizi ve tüm takımları etkileyen bir husustur. Transfer yapılırken geleneklerin yerine getirilmesini pek çok kulüp istiyor. Sadece biz biraz daha dillendiriyoruz. Henüz net bir ceza verilmedi ama bunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bu konuda rahatsızlığımızı dile getirdik."

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