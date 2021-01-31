Son Dakika | Fenerbahçe ve Başakşehir, İrfan Can Kahveci için anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci'nin transferi bitirme aşamasına geldi.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve kulübü Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Haberde son görüşme öncesi Başakşehir ile bir toplantı yapan İrfan Can Kahveci, "Ben kulübün menfaatleri hangi takıma uyarsa, oraya giderim' ifadesini kullandığı belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU DA GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Beözoğlu'nun bu transferi bitirmek üzere akşam saatlerinde Başakşehir tesislerine geldiği ve görüşmelerde bulunduğu kaydedilmişti.

CENGİZ: 'GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

Gün içerisinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferi hakkında gelen sorulara ''İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir'le görüşmelere devam ediyoruz.'' şeklinde yanıt vermişti.

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