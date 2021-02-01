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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile sözleşmesini feshetti! Adres Başakşehir...

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Son Dakika | Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile sözleşmesini feshetti! Adres Başakşehir...
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Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Ciğerci, Başakşehir'e imza atacak.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katan sarı lacivertlilerde bir de ayrılık gerçekleşti.

Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile yollarını ayırırken  "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Tolga Ciğerci, İrfan Can transferi paketinde Deniz Türüç ile birlikte yer alıyordu. Buna göre Fenerbahçe Deniz Türüç + Tolga Ciğerci + 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek İrfan Can'ı kadrosuna kattı. Bugün de bu kapsamında sarı lacivertliler Tolga Ciğerci ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçede Canlı yayında ilk açıklamalar...
İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçe'de! Canlı yayında ilk açıklamalar...

Son Dakika | Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile sözleşmesini feshetti Adres Başakşehir...

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