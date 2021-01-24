Son Dakika | Fenerbahçe, Mesut Özil transferini resmen açıkladı!

Mesut Özil, resmen Fenerbahçe'de! Sarı lacivertli takım, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’i resmen kadrosuna kattı. Arsenal’dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Hoş geldin Mesut!

İLK ANTRENMANINA ÇIKIYOR!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın bugün saat 18:00'de yapacağı antrenmana katılacak.

ARSENAL'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Arsenal, Mesut Özil'e teşekkür ederken yıldız futbolcuya kariyerinde başarılar diledi. Arsenal yöneticisi Edu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ''Mesut Özil'in Arsenal'e büyük katkısı oldu, 250'den fazla maça çıktı. Zaferlerimizde bize büyük yardımları oldu. Mesut ve ekibine yaptığımız görüşmelerdeki profesyonellikleri için teşekkür ederiz.'' sözlerini kullandı.

MESUT ÖZİL: ''SONSUZA KADAR KALBİMDE OLACAKSINIZ''

Mesut Özil de eski takımına veda mesajı yayımlarken ''7,5 yıllık bu yolculuk için Arsenal'e teşekkür ederim. Arsenal taraftarı sonsuza kadar kalbimde olacak. Kulüpteki herkese Arsenal'in başarıya ulaştırması için en iyisini diliyorum.'' şeklinde konuştu.

ARTETA: ''BENİM İÇİN BİR AYRICALIKTI''

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ise ''Mesut'un Arsenal'deki başarıları tartışılamaz. Hem takım arkadaşı hem de onun teknik direktörü olmak benim için bir ayrıcalıktı. Bu kulübün son yıllardaki başarılarının kalbinde olan bir oyuncuydu. Kendisine Fenerbahçe'de başarılar diliyorum.'' dedi.

Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel tanıtım videosu... 👇 pic.twitter.com/chp24fNQ51 — Spor Arena (@sporarena) January 24, 2021

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