Son Dakika | Fenerbahçe, Galatasaray'ın transferini istediği İrfan Can Kahveci'ye resmen talip oldu! İşte mektubun içeriği...

Spor Arena | Fenerbahçe, Mesut Özil sonrası transferde hız kesmiyor. Attila Szalai ve Samuel-Osayi transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı lacivertlilerden çok konuşulacak bir hamle daha geldi.

Galatasaray'ın transferi için yoğun uğraş verdiği ve geçtiğimiz günlerde Hürriyet'in fotoğrafladığı İrfan Can Kahveci görüşmesinden sonuç çıkmazken; Fenerbahçe, oyuncu için resmen devreye girdi.

Sarı lacivertliler, Başakşehir Kulübü'ne bu transfer için talip olduklarını belirten bir mektup yolladı. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; mektubun içeriği şöyle;



Fenerbahçe, Başakşehir'in genç futbolcusu İrfan Can Kahveci için bir görüşme talebinde bulundu. Transferin gerçekleşmesi ve rakamın belirlenmesi adına talepte bulunuldu. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Fenerbahçe'den gelen bu isteği kabul etti. Daha sonra ise buluşma için takvim netleştirildi.

Buna göre iki takım yöneticileri kısa süre içinde bir araya gelecek ve pazarlıklar başlayacak.

GALATASARAY'DA CENGİZ VE ALBAYRAK GÖRÜŞMEYE GİTMİŞTİ

Hürriyet'in ortaya çıkardığı Fatih Terim Stadı'ndaki buluşma 1.5 saat sürmüştü. Sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki futbolcu için Başakşehir Kulübü’nden transfer görüşmesi için talepte bulunurken, başkan Göksel Gümüşdağ sarı kırmızılıları Fatih Terim Stadı’nda bulunan kulüp binasına davet etti.

Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başakşehir Kulübü’ne giderek başkan Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi. Görüşmenin ev sahibi Gümüşdağ, Cengiz ile Albayrak’ı kapıda karşılarken Hürriyet’in adım adım izlediği İrfan Can Kahveci zirve tam 1.5 saat sürdü.

Görüşmede Galatasaray, İrfan Can için ocak ayı için sunduğu teklifi 4.5 milyon Euro’ya kadar çıkardı. Bir sonraki transferinden de Başakşehir’e ciddi bir pay teklif edildi. Ancak Başakşehir cephesi bu teklife sıcak bakmadı.

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