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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolları ayırdı! Yerine Emre Belözoğlu...
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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2021 - 18:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolları ayırdı! Yerine Emre Belözoğlu...

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Son Dakika | Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolları ayırdı! Yerine Emre Belözoğlu...

Son dakika haber... Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirildiği duyuruldu.

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, takımın başında sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nun olacağını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe’mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu’nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz

Fenerbahçeden Erol Bulut ayrılığı sonrası bir karar daha
Fenerbahçe'den Erol Bulut ayrılığı sonrası bir karar daha!

EROL BULUT'UN KARİYERİ

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi.

Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

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