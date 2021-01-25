Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmen açıklandı!

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Johnathan Hamilton, 2020-21 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak Karadağ temsilcisi Mornar Bar takımında forma giyecektir.



Bu anlaşmanın Johnathan Hamilton’a hayırlı olmasını diliyor, kendisine kariyerinin bu döneminde başarılar diliyoruz.

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