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Basketbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 13:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmen açıklandı!

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Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmen açıklandı!
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Fenerbahçe Beko, Trinidad Tobagolu pivot oyuncusu Johnathan Hamilton, 2020-21 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak Karadağ temsilcisi Mornar Bar takımında forma giyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Johnathan Hamilton, 2020-21 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak Karadağ temsilcisi Mornar Bar takımında forma giyecektir.

Bu anlaşmanın Johnathan Hamilton’a hayırlı olmasını diliyor, kendisine kariyerinin bu döneminde başarılar diliyoruz.

 

Son Dakika | Fenerbahçe Bekoda ayrılık resmen açıklandı

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