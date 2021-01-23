Son Dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in ne zaman oynayabileceğini açıkladı!

Ali Koç, Fenerbahçe'de online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

Mesut Özil'i kadromuza katmak için uğraş verdik, Mesut Özil'in CV'si ortada... Arsenal ile yaşadıkları, gönül bağlarının kopması bizim için bir fırsat oldu, bir rüya gerçekleşmeye yakın durumda. Mesut Özil bir futbolcudan daha öte bir marka. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olması bu transferi daha da anlamlı hale getiriyor.

''EVİN OĞLU EVİNE GELDİ''

Üzerine basa basa Mesut Özil için 'Evin oğlu' diyorum. Evin oğlu evine geldi ve inşallah evinde çok başarılı olacak. Fenerbahçe'ye daha önce bu kadar büyük Fenerbahçe sevdası olan büyük bir marka gelmedi.

''TÜM DÜNYAYA EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE DUYURDUK''

Havadaki bir uçağı 4.5 saat boyunca seyretmek nasıl bir duygu ben anlamıyorum. 1.8 milyon kişi Mesut Özil'i taşıyan uçağı izlemiş. Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle birlikte bir kez daha adını tüm dünyaya en güçlü şekilde duyurdu.

MESUT ÖZİL NE ZAMAN OYNAYACAK?

Mesut Özil'in karantinası bugün ve yarın iki test olduktan sonra sona erecek ve yarın akşam idmanına çıkmasını bekliyoruz. Mesut'un hiçbir sakatlık problemi yok. Ne zaman oynayacağına hocamız karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda, 'Ne kadar sürer?' diye sormuştum. '3-4 hafta sürer' demişti. Şahsi düşüncem 2 haftaya kadar oynamaya başlar. Mesut Özil'in imza günü salı veya çarşamba günü olacak.

Mesut Özil'in çok büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Fenerbahçe, Mesut Özil'e "dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu" gösterme fırsatını sundu.

''MESUT ÖZİL'İN İLK TESTİ NEGATİF''

FenerOl' kampanyasını imzalar atılana kadar 'MesutOl' olarak değiştireceğiz. En az bir SMS rica ediyorum. Telefonu olmayan çocukların babalarına, annelerine baskı yapıp SMS yollamalarını rica ediyorum.

Mesut Özil'in ilk testi negatif çıkmış. Şimdi aldım haberi, paylaşmış olayım. Güzel haber... İnşallah hep beraber, sezon sonunda mutlu ve mesut oluruz.

''BİR TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ''

Atilla Szalai bu hafta oynayabilir ve işlemlerini tamamladık. Osayi Samuel de genç ve potansiyeli olan arkadaşlarımız. Bir nokta atışı daha transfer yapabiliriz belki.

''İLAVE NAKİT KULLANIMI OLMAMIŞTIR''

En yüksek finansal borç taşıyan kulüp Fenerbahçe'dir. 6 aylık döneme bakıldığı zaman, bu kadar yüksek borcumuz olmasına rağmen ilave nakit kullanımımız olmamıştır.

''OMAR'IN KAZASINA İÇİMİZ PARÇALANDI''

Galatasaraylı futbolcu Omar'ın kazasını duyar duymaz açıklamamız yaptık, genç çocuk sahibi biri olarak olayı duyduğumuz zaman içimiz parçalandı. Bu konunun özelinde bir ziyaretimiz olmadı ama bu tip jestlerin Türk futboluna fayda sağlayacağına inanıyorum.

''HOCAMIZ EROL BULUT'UN HEP ARKASINDA OLDUK''

Yayıncı kuruluş konusunda artık sabrımız taşmıştır, bu kaçıncı oldu! Tavırları değişene kadar bizim de tavrımız devam edecek. Hocamız Erol Bulut'un her zaman arkasında olduk, sezon başında da şampiyonluk algısı yapıldı, bu konuda da herkesi uyardım. Burada da bir plan vardı. İlk kayıplarımızda da zaten herkes yerden yere vurduk ama biz hocamız ile yollarımızı ayırmayı hiç düşünmedik.

''BİZİ RAKİPLERİMİZDEN AYIRAN...''

Bizi diğer rakiplerimizden ayıran konu, mücadele ettiğimiz her branşta en tepeye oynamak için bütün sınırlı imkanlarımıza rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmamız. Basketbol, voleybol ve diğer tüm branşlarda kulübü tutmak ve bu seviyede mücadeleci yatırımlar yapmak daha ne kadar sürdürülebilir, emin değilim.

''AZİZ YILDIRIM İLE İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞTIK AMA...''

Başkanımız Aziz Yıldırım ile hiçbir sıkıntımız yok, bizim tek sıkıntımız Aziz Yıldırım ile birkaç kez iletişim kurmaya çalıştık ama başaramadık. Ortak paydamız Fenerbahçe ise buluşmamız bu kadar zor olmaz.

''TARAFTARIMIZ TUZAĞA DÜŞMESİN''

Geç başladık, erken bitirmek zorundayız, takım sayısı arttı. Çok yoğun bir takvim var. Beklediğimizin çok üzerinde sakatlık sorunu ile boğuşuyoruz, son maçımızda da yedek kulübesine baktığımız zaman bu durumu görebilirsiniz. Hep söyledik, Fenerbahçe taraftarı tuzağa düşmesin. Bizim şampiyon ilan edilmemiz doğru değil. İnişler, çıkışlar olacaktır.

YAYINCI KURULUŞ AÇIKLAMASI

Bizim BeIN'in kurumsal yapıyla ilgili bir sorunumuz yok, bizim sorunumuz oraya çöreklenen zihniyetle. En son olarak küfür olayı yaşandı. Oraya gelene kadar o kadar çok şey yaşandı ki... Yine bir tezahürat olayı vardı, detayına girmeyeceğim. Kamuoyuna çıkıp bağırmadık. İlgili arkadaşları, patronları çağırdık ve anlattık. BeIN Sports'un Fenerbahçe'ye olan yaklaşımının bireysel hatalarla bu noktaya geldiğini düşünmüyoruz. BeIN bir özür yazısı yayınlıyor, bizi tatmin etmez ancak özür yazısının saati ile kara mizah. Bu da mı kişisel bir hata? O zaman bu kadar çok daha hata yapanla da çalışmayın.

''BÖYLE DEVAM EDERSE FENERBAHÇE'NİN NE OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ''

Kararı yayıncı kuruluş verecek, bizim duruşumuz, kararlılığımız devam edecek ama bu böyle devam ederse Fenerbahçe'nin ne olduğunu göreceksiniz. O kadar şey üst üste yaşanıyor ki buna tesadüf dememiz mümkün değil. Genel şikayetlere baktığımız zaman burada bir sıkıntı var. Üç maymunu oynayarak bu sorunu çözemeyiz.

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