Son Dakika | Fatih Kuruçuk Fenerbahçe'de! Kemal Ademi karşılığında...

Spor Arena Özel | Fenerbahçe, yeni transfer Kemal Ademi'nin kiralanması karşılığında Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kuruçuk'u bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.



Sarı lacivertli ekip, İstanbul temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 23 yaşındaki genç savunma oyuncusunu ara transfer döneminde renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak beklentilerin uzağında kalan Kemal Ademi ise Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Kemal Ademi için Fatih Karagümrük'ten herhangi bir kiralama bedeli almayacak olan Fenerbahçe, bu anlaşma karşılığında Fatih Kuruçuk'un bonservisini aldı.

SÜLEYMAN HURMA NE DEMİŞTİ?

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fatih Kuruçuk konusunda kendilerine gelen herhangi bir resmi teklif olmadığını ifade etmişti.

Hurma, "Bana gelmiş resmi bir teklif yok. Zaten Fatih'in de sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Birkaç ay önce Fatih'e sözleşme uzatma teklifinde bulunduk, kabul etmedi. Dolayısıyla şu anda zaten bize gelmiş bir teklif yok. Sezon sonu kendisi serbest olacak. Ne olacağını bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Kuruçuk, Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 12 resmi maçta görev aldı.