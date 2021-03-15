Son Dakika | Fatih Karagümrük'te Şota sesleri! Ayrılık...

Fatih Karagümrük'te teknik direktör arayışları başlarken Şenol Can ile yolların ayrılacağı konuşuluyor.

Haber61'de yer alan habere göre; Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevi için en büyük aday ise Şota Arveladze oldu. Kayserispor ve Trabzonspor'da da Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte çalışan Şota'nın uzun vadeli bir proje istediği iddia edildi.

Gürcü teknik direktörle görüşmede pürüz çıkması halinde listesini belirleyen Karagümrük'ün diğer hoca adaylar ise Hüseyin Cimşir, Selçuk Erdoğan ve Mert Nobre oldu.

Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörünü Kayserispor maçından sonra açıklayacak





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