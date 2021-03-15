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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fatih Karagümrük'te Şota sesleri! Ayrılık...

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Son Dakika | Fatih Karagümrük'te Şota sesleri! Ayrılık...

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük gçrevi için düşünülen isim Şota Arveladze

Fatih Karagümrük'te teknik direktör arayışları başlarken Şenol Can ile yolların ayrılacağı konuşuluyor.

Haber61'de yer alan habere göre; Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevi için en büyük aday ise Şota Arveladze oldu. Kayserispor ve Trabzonspor'da da Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte çalışan Şota'nın uzun vadeli bir proje istediği iddia edildi.

Demir Grup Sivasspor 1-0 Fatih Karagümrük (Maç özeti)
Demir Grup Sivasspor 1-0 Fatih Karagümrük (Maç özeti)

Gürcü teknik direktörle görüşmede pürüz çıkması halinde listesini belirleyen Karagümrük'ün diğer hoca adaylar ise Hüseyin Cimşir, Selçuk Erdoğan ve Mert Nobre oldu.

Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörünü Kayserispor maçından sonra açıklayacak

 

Son Dakika | Fatih Karagümrükte Şota sesleri Ayrılık...

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