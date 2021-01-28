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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Erkan Zengin resmen Tuzlaspor'da!

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Son Dakika | Erkan Zengin resmen Tuzlaspor'da!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Erkan Zengin'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna dahil etti.

Adana Demirspor'dan ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuzlaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Erkan Zengin, Türkiye kariyerinde daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük'ün de formalarını giydi.

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