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GeriFutbol Son Dakika | Erkan Zengin ayrılık kararı aldı, yönetim kabul etti
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Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 22.02.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Erkan Zengin ayrılık kararı aldı, yönetim kabul etti

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Son Dakika | Erkan Zengin ayrılık kararı aldı, yönetim kabul etti
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TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'un tecrübeli futbolcusu Erkan Zengin, İstanbul ekibinde üç maça çıktıktan sonra ayrılık kararı aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da beklenmendik bir ayrılık yaşandı. Erkan Zengin'le yol ayrımına gidildi.

Adana Demirspor'la sözleşmesini feshettikten sonra Tuzlaspor'la anlaşan Erkan Zengin İstanbul temsilcisinden ayrılma kararı aldı. Yönetim, Erkan Zengin'in bu kararını kabul etti.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenmiş, Erkan Zengin ilk yarının bitimiyle birlikte oyundan çıkmıştı.

Tuzlaspor'da 3 maça çıkan Erkan Zengin, gol veya asist katkısı veremedi.

 

 

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