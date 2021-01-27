Edin Dzeko için Galatasaray açıklaması! Fenerbahçe için maliyeti olay olmuştu...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Edin Dzeko'nun ismi ara transfer döneminde Süper Lig devleriyle anılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği öne sürülen yıldız golcü için Galatasaray'ın devrede olduğu ortaya çıktı.

Eski Galatasaraylı futbolcu Murat Erdoğan, Edin Dzeko için önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Bosnalı golcüyü takımda görmek istediğini söyledi.

Radyospor'a canlı yayın konuğu olan Erdoğan; Roma'da teknik direktör Fonseca ile sorun yaşan 34 yaşındaki golcü hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Murat Erdoğan, "Edin Dzeko'nun temsilcisi Naser benim çok yakın arkadaşım. Kendisiyle görüşerek, Galatasaray'la Dzeko'nun transferini görüştük. Fakat ikinci aşamaya geçilemedi. Aşılması kolay gözükmeyen bazı detaylar var. Galatasaray sıcak baktı. Zaten Fatih Terim hocamız, Dzeko'yu çok beğeniyor ve istiyor. Ama biraz daha detay istedi. O detaylar netleşmeyince ikinci aşamaya geçilemedi. Mali şartlar ve Roma'nın teknik direktörü Foncesa, tartışmış olmalarına rağmen, böyle bir değerden vazgeçemedi. Böyle olunca da ikinci aşamaya geçilemedi." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE İDDİALARI

Öte yandan Sabah Gazetesi, Fenerbahçe'nin Roma'nın Boşnak forveti Edin Dzeko için temasa geçtiğini iddia etmişti.

Edin Dzeko'nun yüksek maliyetinde indirime gitmediği için görüşmelerin durduğu ortaya çıkmıştı. Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel transferlerinden sonra Fenerbahçe'nin bir forvet takviyesi daha yapmak istediği kaydedilmişti.

Fenerbahçe'nin Roma'nın golcüsü Edin Dzeko için girişimlerde bulunduğu ve Boşnak golcünün sözleşmesinin 1.5 sene sonra sona ereceğini belirtilmişti.

YILLIK MAAŞI 5.5 MİLYON EURO

Yaklaşık 10 gün önce Roma ile görüşen Fenerbahçe'nin, kulübün Dzeko için bonservis bedeli istemesiyle geri adım attığı iddia edilmiti. Ayrıca Dzeko'nun senelik maaşının da 5.5 milyon Euro olduğu, oyuncunun indirime gitmeyeceği de ifade edilmişti.

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile geçen sezon da ilgilenmiş fakat transfer gerçekleşmemişti. Roma teknik patronu Paulo Fonseca ile sorun yaşayan Edin Dzeko, Spezia maçında kadroda yer almadı.

Oyuncunun dizinde bir sakatlık olduğu için kadroda olmadığını ifade eden Fonseca'nın bu açıklaması İtalyan basını tarafından inandırıcı bulunmadı.

Spezia karşısında kupadan elenen Roma'da Dzeko ile Fonseca arasında soğuk rüzgarlar estiği, ikili arasında kriz olduğu kaydedildi.

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