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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 15:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Denizlispor'da Hakan Kutlu dönemi resmen başladı!

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Son Dakika | Denizlispor'da Hakan Kutlu dönemi resmen başladı!
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Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını resmen açıkladı

Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu’yu getirdiğini açıkladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır" denildi.

Kutlu son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor’u çalıştırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı yeşil-siyahlı ekibin göreve getirdiği üçüncü teknik direktör oldu.

Hakan Kutlu, Denizlispor’un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda Denizlispor’da görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Gaziantep FK, Kayserispor ve Adana Demirspor’da da görev almıştı.

Son Dakika | Denizlisporda Hakan Kutlu dönemi resmen başladı

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