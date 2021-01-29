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Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Son dakika | Denizlispor, Hakan Kutlu ile anlaştı!

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Son dakika | Denizlispor, Hakan Kutlu ile anlaştı!
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak’ın görevinden istifa etmesinin ardından teknik direktörlük için Hakan Kutlu ile anlaşma sağladı.

Koşukavak’ın görevi bırakmasıyla harekete geçen yönetimin teknik direktör Hakan Kutlu ile temasa geçip bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Son olarak geçen sezon Giresunspor’u çalıştıran Hakan Kutlu’ya teklif yapan Ege ekibinin deneyimli çalıştırıcı ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi.

Hakan Kutlu’nun yeşil-siyahlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika | Denizlispor, Hakan Kutlu ile anlaştı


MURAWSKI, LECH POZNAN YOLCUSU

Denizlispor’un Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala ülkesinin takımlarından Lech Poznan ile anlaştı.

Denizlispor’da 30 Haziran 2021’e kadar forma giyecek olan Murawski daha sonra bedelsiz olarak Lech Poznan’ın yolunu tutacak.

 

Son dakika | Denizlispor, Hakan Kutlu ile anlaştı

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