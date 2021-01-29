Son Dakika | DeAndre Yedlin Galatasaray’da

Galatasaray, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin ile her konuda anlaşma sağladı. Amerikalı sağ bek yarın İstanbul’a gelip resmi sözleşmeye imza atacak.

27 yaşındaki ABD’li oyuncunun Siyah-Beyazlı kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

9 Temmuz 1993 tarihinde Washington’da doğan 27 yaşındaki oyuncu sağ bek pozisyonunda görev alıyor. 2014 yazında Tottenham’a transfer olan Yedlin, 2015-16 sezonunda Sunderland’e kiralandı ve orada 23 maça çıktı. DeAndre Yedlin bugüne kadar ülkesi adına da 62 maça çıktı. DeAndre Yedlin'in Letonya vatandaşlığı da bulunuyor.







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