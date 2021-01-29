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Futbol
Ali Naci Küçük / Spor Arena
Haber Giriş: 29.01.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | DeAndre Yedlin Galatasaray’da

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Galatasaray, Newcastle United forması giyen Amerikalı sağ bek DeAndre Yedlin ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin ile her konuda anlaşma sağladı. Amerikalı sağ bek yarın İstanbul’a gelip resmi sözleşmeye imza atacak.

27 yaşındaki ABD’li oyuncunun Siyah-Beyazlı kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

9 Temmuz 1993 tarihinde Washington’da doğan 27 yaşındaki oyuncu sağ bek pozisyonunda görev alıyor. 2014 yazında Tottenham’a transfer olan Yedlin, 2015-16 sezonunda Sunderland’e kiralandı ve orada 23 maça çıktı. DeAndre Yedlin bugüne kadar ülkesi adına da 62 maça çıktı. DeAndre Yedlin'in Letonya vatandaşlığı da bulunuyor.

Son Dakika | DeAndre Yedlin Galatasaray’da


Son Dakika | DeAndre Yedlin Galatasaray’da

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