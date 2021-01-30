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GeriFutbol Son Dakika | Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar transferini resmen açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 22:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar transferini resmen açıkladı!

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Son Dakika | Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar transferini resmen açıkladı!
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Belçika ekibi Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nabil Dirar, Club Brugge'e transfer oldu.

Faslı oyuncu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 73 maçta 7 gol ve 12 asist kaydetti.

9 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Dirar 2008-2012 yılları arasında da Club Brugge forması da giymişti. 34 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında Fransız ekibi Monaco'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu

Son Dakika | Club Brugge, Fenerbahçeden Nabil Dirar transferini resmen açıkladı

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