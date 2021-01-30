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Son Dakika | Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar transferini resmen açıkladı!
Belçika ekibi Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar'ı kadrosuna kattığını açıkladı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nabil Dirar, Club Brugge'e transfer oldu.
Faslı oyuncu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 73 maçta 7 gol ve 12 asist kaydetti.
9 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Dirar 2008-2012 yılları arasında da Club Brugge forması da giymişti. 34 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında Fransız ekibi Monaco'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu
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