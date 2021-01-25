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Futbol
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Chelsea'de Frank Lampard dönemi sona erdi!

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Frank Lampard ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Premier Lig’de üst üste başarısız sonuçlar alan Chelsea’de menajer Frank Lampard devrinin sona erdiği açıklandı.

Londra kulübünden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki teknik adamla ayrılık kararının çok zor olduğu ve kolay alınmadığı belirtildi. Kulübün efsaneleri arasında yer alan Lampard’a yaptıkları için teşekkür edilirken, son haftalarda alınan sonuçların beklentilerden uzak olduğu vurgulandı.

Chelsea’nin Rus sahibi Roman Abramovich de genç menajere emekleri için teşekkür etti.

Dün FA Cup 4’üncü Tur maçında Luton Town’u 3-1’le geçen Maviler, Premier Lig’de oynadığı son 8 karşılaşmanın 6’sında puan kaybı yaşadı. Chelsea, ligde topladığı 29 puanla 9’uncu sırada bulunuyor.

 

Son Dakika | Chelseade Frank Lampard dönemi sona erdi

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