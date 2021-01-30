Son Dakika | Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönüyor! Anlaşma sağlandı

Golcü transferinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, milli futbolcunun kiralanması konusunda Everton ile anlaşma sağladı.

Cenk Tosun'un kısa süre içerisinde özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibine kiralama bedeli ödemeyecek.

Everton menajeri Carlo Ancelotti daha önce transferle ilgili ''Cenk Tosun'un transfer durumu hakkında yeni bir şey söyleyemem. Onunla transfer konusunda konuşmadım. Kendisi hala takımın bir parçası.'' sözlerini kullanmıştı.