MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönüyor! Anlaşma sağlandı
GeriFutbol Son Dakika | Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönüyor! Anlaşma sağlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 18:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönüyor! Anlaşma sağlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönüyor! Anlaşma sağlandı
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'un kiralanması konusunda Everton ile anlaşma sağladığı belirtildi. Milli futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Golcü transferinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, milli futbolcunun kiralanması konusunda Everton ile anlaşma sağladı.

Cenk Tosun'un kısa süre içerisinde özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibine kiralama bedeli ödemeyecek.

Everton menajeri Carlo Ancelotti daha önce transferle ilgili ''Cenk Tosun'un transfer durumu hakkında yeni bir şey söyleyemem. Onunla transfer konusunda konuşmadım. Kendisi hala takımın bir parçası.'' sözlerini kullanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle