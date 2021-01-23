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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 21:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de!

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Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in transferinin devre arasında gerçekleşmesi için QPR ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla sağlık kontrollerinin ardından 4.5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Sarı lacivertliler, Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda Queens Park Rangers ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Mesut Özil ve Attila Szalai’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılacak olan Diego Perotti’nin yerini Bright Osayi-Samuel ile doldurdu.

Bright Osayi-Samuel kimdir ve kaç yaşında Fenerbahçenin yeni transferi Osayi-Samuelin oynadığı takımlar
Bright Osayi-Samuel kimdir ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in oynadığı takımlar

Sarı-lacivertli kulüpten Bright Osayi-Samuel transferiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.

Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır."

Son Dakika | Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçede

Her iki kanatta da oynayabilen Nijeryalı futbolcu bu sezon 23 maçta 3 gol, 3 asist üretti.

Nijeryalı, bu sezon 56 kezle Championship’te en fazla çalım atan futbolcu.

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferi hakkında yaptığı açıklamada, "Bright Osayi-Samuel önemli bir oyuncu, erken gelmesini istiyorduk ama bize sunulan şartları kabul edemeyiz. O tarz bir kanada ihtiyacımız var." şeklinde konuşmuştu.

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