Son Dakika | Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz açıklaması! Yırtık...
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı maçta sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol Takımımızın Süper Lig’in 22. haftasında Vodafone Park’ta Trabzonspor ile oynadığı maçta, sağ uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edilmiştir.
Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
EN AZ İKİ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
İkinci derece yırtıklarda oyuncular en az iki hafta sahalardan uzak kalıyor.
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