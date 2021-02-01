MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz açıklaması! Yırtık...
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz açıklaması! Yırtık...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz açıklaması! Yırtık...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı maçta sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 22. haftasında Vodafone Park’ta Trabzonspor ile oynadığı maçta, sağ uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edilmiştir.

Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

EN AZ İKİ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

İkinci derece yırtıklarda oyuncular en az iki hafta sahalardan uzak kalıyor.

Son Dakika | Beşiktaştan Rıdvan Yılmaz açıklaması Yırtık...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle