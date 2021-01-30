Son Dakika | Beşiktaş'tan Cenk Tosun için Everton'a resmi teklif!

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Cenk Tosun'u kiralamak için yaptığı ilk teklifi reddeden Everton'a ikinci bir teklif sundu. Cenk Tosun ile anlaşan Siyah-beyazlı kulüp, Premier Lig ekibiyle de anlaşıp transferi noktalamak amacında.

İlk olarak Cenk'in maaşının bir kısmını ödemeyi teklif eden Beşiktaş, ret cevabının ardından yeni teklifinde maaşın ödemeyi kabul ettiği kısmında artışa gitti. Everton'ın cevabı olumlu olması halinde Cenk Tosun özel uçakla İstanbul'a gelecek.

ANCELOTTI'DEN CENK TOSUN AÇIKLAMASI

Everton menajeri Carlo Ancelotti, ''Cenk Tosun'un transfer durumu hakkında yeni bir şey söyleyemem. Onunla transfer konusunda konuşmadım. Kendisi hala takımın bir parçası.'' sözlerini kullandı.