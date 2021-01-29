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GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş'ta Mirin'in sözleşmesi feshedildi!
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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 29.01.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ta Mirin'in sözleşmesi feshedildi!

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Son dakika | Beşiktaş'ta Mirin'in sözleşmesi feshedildi!
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Sezon başında kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu Mirin ile görüşen siyah beyazlı yönetici Emre Kocadağ, sözleşme feshi konusunda uzlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Mirin’e sözleşme fesih bedeli olarak 750 bin Euro ödeyecek.

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 1 milyon 275 bin euro ücret alacaktı.

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Siyah beyazlılarların Ocak 2019’da 350 bin Euro bonservis bedeli ile PSV Eindhoven’den kadrosuna kattığı Mirin, Beşiktaş ile 14 maça çıktı.

Bu sezon başında kadro dışı bırakılan Mirin, geçen sezon kiralık olarak Toulouse’de forması giydi.

 

Son dakika | Beşiktaşta Mirinin sözleşmesi feshedildi

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