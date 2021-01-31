Son Dakika | Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza'nın sözleşmesinin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş mutluluktur! Josef de Souza’nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yeni kontratının ardından açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu ise "Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş’a gelmem, ikincisi Beşiktaş’la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş.” dedi.

Beşiktaş, 31 yaşındaki deneyimli oyuncuyu Eylül ayında bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.