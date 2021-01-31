MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı!
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, Josef de Souza’nın sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza'nın sözleşmesinin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş mutluluktur! Josef de Souza’nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yeni kontratının ardından açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu ise "Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş’a gelmem, ikincisi Beşiktaş’la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş.” dedi.

Beşiktaş, 31 yaşındaki deneyimli oyuncuyu Eylül ayında bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle