Son Dakika | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz için flaş açıklama! Fenerbahçe...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer konuları, şampiyonluk yarışı ve gündem hakkında A Spor'a açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri;

Ara transfer dönemi çok sağlıklı değildir. Birçok futbolcu getirmek istersiniz ama getirdikleriniz de birçok takımda yer bulamayan isimler olur. 3-4 ay için şansınız yanınızda değilse, 2-3 yıllık problemli transferler yaparsınız.

Ara transferde mecbur kalmadıkça çok transfer yapmayan biriyim. Cenk Tosun çok önemli bir oyuncu. Türkiye'den rekor bir bedelle Premier Lig'e giden bir isim. Yazın almak istedik, olmadı. Ancak kafamdan hiç çıkmadı.

3 YILLIK KONTRAT DÜŞÜNMEZDİM

Abdullah Avcı ile asla 3 yıllık kontrat düşünmezdim. Onlar gidebiliyor ama kulüp eli, kolu bağlı, bunları seyrediyor. Aradaki farkı şimdi bizim ödememiz gerekiyor ama anlaşacağımızı düşünüyorum. Bunlar hukuksal konular ama duygusal da konular. Hocamızı çok fazla tartışmak istemiyorum. Onunlar bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Bize zarar vermek isteyeceğini düşünmüyorum.

DORUKHAN İLE ANLAŞTIK AMA...

Dorukhan Toköz ile uzlaştık ve anlaştık. Menajerleri araya girdi ve yurt dışında top oynatma isteklerini ön plana çıkardılar. Dorukhan'ın önünde bizim teklifimiz duruyor, imza atmak isterse atar, atmazsa atmaz. Şartlarımızı kabul etmezse, yollarımız kesişmez."

FENERBAHÇE'YE GİDERSE...

Fenerbahçe'ye giderse bizi rahatsız eder ama çıkarıp 1 kuruş fazla vermem. Fenerbahçe, bizle görüşmedi. Dorukhan ve menajeri de yurt dışı olursa gitmek istediklerini söylediler. Hak verdim, bekledim ama bu ay sonuna kadar süre verdim. Olmazsa başka yere gider