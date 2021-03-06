Son Dakika | Beşiktaş'ta Aboubakar'dan maç sonu itiraf! 'Hocamdan özür dilerim'

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Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta gollerin sahibi Aboubakar, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

ÖZÜR DİLERİM

Maç sonu özür dileyen Aboubakar, "Geçen hafta oyundan çıkarken yaptığım davranıştan ötürü hocamdan ve arkadaşlarımdan özür dilerim." dedi.

BU SENE ÇOK GOL ATTI

Aboubakar sözlerini, "Takım ruhu üzerinden gitmek lazım. Larin de bu sene çok gol attı, benim de gol atmam takım için önemli ama önemli olan takım başarısı.

Takım olarak başarı yakalayabilirsek, şampiyon olabilirsek güzel bir kutlama yapabiliriz" ifadeleriyle sürdürdü.

Kamerunlu yıldız, "Maçın golü hangisiydi" sorusuna ise "En iyi gol, galibiyet." şeklinde yanıt verdi.