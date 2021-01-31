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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun'un geliş saati belli oldu
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun'un geliş saati belli oldu

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Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun'un geliş saati belli oldu
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Beşiktaş'ın transferi için her konuda anlaştığı Milli futbolcu Cenk Tosun'un ne zaman İstanbul'da olacağı belli oldu.

Transfer döneminin son günlerinde eski futbolcusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, yeni golcüsüne kavuşuyor.

Everton ile anlaşan Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un bu gece özel uçakla 00:00'da İstanbul'a geleceği belirtiliyor.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek olan Cenk Tosun, ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Cenk, sosyal medya hesabından da ''Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?'' diyerek Beşiktaş taraftarlarına seslenmişti.

Son Dakika | Beşiktaşın yeni transferi Cenk Tosunun geliş saati belli oldu

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