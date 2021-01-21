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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 23:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş stoperini Brezilya'da buldu: Leo Pereira

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Son Dakika | Beşiktaş stoperini Brezilya'da buldu: Leo Pereira
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Beşiktaş, Flamengo forması giyen stoper Leo Pereira'yı kiralamak için kulübüyle temasa geçti.

TRT Spor'un haberine göre Siyah-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki stoper Leo Pereira için kulübü Flamengo ile temas kurdu.

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Beşiktaş'ın ilgilendiği Leo Pereira kimdir?

Kariyerine Atletico Paranaense'de başlayan Leo Pereira, Ocak 2020'de 7 milyon Euro karşılığında Flamengo'ya transfer olmuştu.

 

Son Dakika | Beşiktaş stoperini Brezilyada buldu: Leo Pereira

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