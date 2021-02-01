Son Dakika | Beşiktaş Cenk Tosun transferini duyurdu!

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Cenk Tosun’un 2020-21 sezonunun sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Everton FC ile anlaşmaya varılmıştır.



Futbol A Takımımızın 2015-16 ve 16-17 sezonlarında kazandığı Süper Lig şampiyonluklarında pay sahibi olan Cenk Tosun’a yuvana hoş geldin der, önümüzdeki dönemde başarılar dileriz.

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