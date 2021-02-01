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Son Dakika | Beşiktaş Bilal Ceylan transferini açıkladı!
Beşiktaş, Eskişehirspor'dan genç futbolcu Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Bilal Ceylan’ın Kulübümüze transferi için futbolcu ve kulübü Eskişehirspor ile anlaşmaya varılmıştır.
Kulübümüze önemle hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylan’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.
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