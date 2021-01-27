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Son Dakika | Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
Beşiktaş, sezon başında Altınordu'dan kadroya katılan 21 yaşındaki Atakan Üner’in sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcularımızdan Hüseyin Atakan Üner’in 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Hüseyin Atakan Üner'e Ümraniyespor'da başarılar dileriz.
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