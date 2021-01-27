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GeriFutbol Son Dakika | Başakşehir'den İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması! Galatasaray, Fenerbahçe ve Marsilya...
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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 23:43 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'den İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması! Galatasaray, Fenerbahçe ve Marsilya...

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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Süper Kupa maçının ardından İrfan Can Kahveci'nin transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF Süper Kupa maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, maç sonunda İrfan Can Kahveci hakkında konuştu.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları;

İrfan Can Kahveci'ye şu anda yurt dışından da teklif var. Görüşmeler devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da ile de görüştük. Fenerbahçe'nin görüşme talebi oldu. Onlarla da görüşeceğiz. 1 Şubat'a kadar konuşacağız, önümüzdeki günlerde paylaşırız

TAKAS OLABİLİR

Ben burada hiç rakam söylemeyeyim. Galatasaray ile görüştük, Fenerbahçe ile görüşeceğiz. Tekliflerde işin parasal kısmı ve oyuncu takası teklifi var. Takas olabilir de, olmayabilir de.

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